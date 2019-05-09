شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية صادق لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلي مساء أمس عودة محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه. Advertisements وبات اللاعب الدولى جاهزا للمشاركة ضمن الفريق فى المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني. ويستعد الفريق لملاقاة الإنتاج الحربى يوم الجمعة المقبل باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الأسبوع الـ32 بمسابقة الدوري المصري.

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