شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية بالمقاولون مع اللاعبين قبل السفر للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي الشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي بحضور الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على هامش مران الفريق الذي اقيم امس الاربعاء استعدادا لمباراة الجونة التي ستقام في العاشرة من مساء بعد غد الجمعة في الدوري.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والشد من ازرهم قبل السفر اليوم إلى الغردقة استعدادا للمباراة وطالب اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية والاصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدوري، وتحدث فتحي عن مباراة ليفربول وبرشلونة وكيف كان الاصرار كلمة السر في تأهل الفريق الإنجليزي رغم صعوبة المهمة وحديث الجميع عن استحالة العودة بعد الخسارة بثلاثية وهو ما تكرر أمس فى مباراة توتنهام وأياكس.

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وطالب المشرف على الكرة اللاعبين بالرد فى الملعب وتقديم أفضل ختام لمشوار الفريق فى الدوري بعد العرض الباهت فى الشوط الثاني من مباراة الداخلية الأخيرة.

ويسافر الفريق اليوم إلى الجونة حيث يؤدي مرانه الأخير فى الغردقة .