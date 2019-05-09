شكرا لقرائتكم خبر عن "المستحيل ليس إنجليزيا"..شاهد رد فعل جماهير الكرة على فوز توتنهام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف توتنهام الإنجليزى اليوم التأهب إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، عقب الفوز اليوم على أياكس الهولندى 3-2، فى لقاء إياب نصف النهائى، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 1/0 فى مباراة الذهاب، ليواجه فريق ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

شارك هاشتاج "توتنهام" قائمة الأكثر تداولا فى مصر والعالم، بـ 500 ألف تدوينة، قال يامن:"كرة القدم تعطي درس للجميع، لا يوجد شئ مستحيل الجهد أساس النجاح"، وأضاف وليد:"المستحيل ليس انجليزي يا ساده"، وأضاف أحمد زايد:"وبعدين بقا فى الريمونتادا اللى مش هتخلص دية".



كرة القدم تعطى درس للجميع كرة القدم تعطى درس للجميع



المستحيل ليس إنجليزى



الريمونتادا الثانية بعد ليفربول الريمونتادا الثانية بعد ليفربول

وغرد أخر:" فريق بلا تعاقدات لمدة سنه كاملة !..فريق بلا ملعب سنتين !..فريق مدجج بالإصابات !..الداهية بوتشيتينو"، وأضافآخر :" أنه جنون كرة القدم يا سادة بأخر ثانيه وبمعجزة كرويه أخرى فريق انجليزي للنهائى"، وكتب آخر :" مباراتين نصف نهائي كلها تحمل الريمونتادا واللا مستحيل في كرة القدم.. الكرة الانجليزية في نهائي دوري الأبطال".

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توتنهام بقيادة بوتشيتينو

ويواجه فريق توتنهام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة النهائية، فى الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.