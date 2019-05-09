المعلم وزاهر ونجوم الاهلي والزمالك في دورة الصيد برعاية سوبر كورة "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وسيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرَة ، وعدد من نجوم الأهلي والزمالك علي حضور مباراة الافتتاح لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية موقع سوبر كورة. ويشارك في افتتاح الدورة التي انطلقت منذ قليل كل من هادي خشبة وخالد بيبو ومحمد عمارة وياسر ريان وحازم امام وكريم حسن شحاته وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمود فتح الله وأحمد السيد ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد صالح ووائل القباني وعمرو زكي وعبد الحليم علي. كما حرص محمد همام نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصيد والأعضاء محمد الشرقاوى ومحمد العقدة ومحمد شرف وحسين ابو السعود ومحمد شاذلي واحمد مجيب واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة علي حضور افتتاح الدورة. Advertisements

حسن شحاته وياسر ريان

ياسر ريان وكريم شحاته



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