شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة على التصويب ومران قوي لحراس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة. فيما خضع محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير حراس مرمى الفريق لتدريب قوي تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، وحرص سليمان على وضع فقرات مختلفة للرباعي خلال المران بخلاف المشاركة في تقسيمة الكرة، ويستعد الأهلي لمباراة سموحة السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فقرة خاصة على التصويب ومران قوي لحراس الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.