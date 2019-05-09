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الطاولة يتلقى دعوة من الصين للمشاركة فى بطولة دولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تلقى اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، الدعوة من الصين للمشاركة فى إحدى البطولات الدولية، لمنتخب الناشئين، والتى من المقرر أن تقام نهاية مايو الجارى.

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أكد سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يسبق البطولة إقامة معسكر للمنتخب، على أن تعود البعثة قبل عيد الفطر، وفقا للدعوة التى تلقاها الاتحاد .

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد مصير الدعوة سواء بالموافقة او الرفض خلال جلسة الغد.

 

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