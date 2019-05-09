شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يتلقى دعوة من الصين للمشاركة فى بطولة دولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقى اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، الدعوة من الصين للمشاركة فى إحدى البطولات الدولية، لمنتخب الناشئين، والتى من المقرر أن تقام نهاية مايو الجارى.
أكد سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يسبق البطولة إقامة معسكر للمنتخب، على أن تعود البعثة قبل عيد الفطر، وفقا للدعوة التى تلقاها الاتحاد .
ومن المقرر أن يناقش الاتحاد مصير الدعوة سواء بالموافقة او الرفض خلال جلسة الغد.
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