حازم إمام وبوطيب خارج قائمة الزمالك أمام دجلة وضم كماتشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة وادي دجلة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد . Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأيمن حفني خط الهجوم: عمر السعيد وحميد احداد. ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وحازم إمام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة وحمدي النقاز للإيقاف وأحمد مدبولي وعمر صلاح لاسباب فنية.

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