- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 5 / 2019
مجلس الأهلى يناقش ملف النشاط الرياضى ظهر السبت
يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً فى الثانية من ظهر السبت المقبل، لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى يأتى فى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.
ويبحث المجلس مع رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى حصاد الألعاب الجماعية فى هذا القطاع طوال الموسم المنقضى على أن تتم مناقشة مصير بعض الأجهزة الفنية فى قطاع النشاط الرياضى.
ويجتمع المجلس الأهلاوى فى الثانية من ظهر السبت المقبل لرغبة المجلس فى متابعة مباراة سموحة التى ستقام فى العاشرة من مساء نفس اليوم بالدورى.
كان محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا مطولًا أمس مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات، والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.
وسيعقد الخطيب اجتماعاً خلال أيام مع فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى لمناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع وبحث كيفية تطويره.
الأهلى يكشف موقف الشحات والشيخ من المشاركة فى المباريات
كد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية حسين الشحات لاعب الفريق للمباريات بعدما خضع لبرنامج استشفائى أمس مع مجموعة اللاعبين، الذين شاركوا فى مباراة النجوم التى أقيمت مساء الأحد الماضى.
وأدى الشحات تدريبات منفردة أمس على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الاسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.
كما أكد الجهاز الفنى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق اكتفى بتدريبات فى الجيم؛ بسبب استمرار معاناته من نزلة البرد، ويتحدد اليوم موقفه من العودة للمشاركة فى المران الجماعى على ضوء حالته.
الأهلى يكشف تطورات علاج عمرو جمال من إصابة الأمامية
قال الجهاز الفنى للأهلى إن عمرو جمال مهاجم الفريق يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، وأن حالته تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى، حيث يخوض مهاجم الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.
ويشتمل البرنامج التأهيلى للاعب على جلسات فى الجيم وتدريبات فى الملعب تشتمل على تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية فى خطوة جديدة نحو العودة، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
المقاصة ينافس سموحة على ضم "محارب" الأهلى فى الصيف
دخل نادى مصر المقاصة فى مفاوضات مع إسلام محارب لاعب الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الفيومى.
ولا يُشارك محارب مع الأهلى منذ فترة طويلة لأسباب فنية الأمر الذى جعل اللاعب تحت ميكروسكوب عدة أندية محلية أبرزها سموحة ومن بعده المقاصة.
وتبدو حظوظ إسلام محارب كبيرة فى الرحيل نهاية الموسم الجارى على خلفية عدم المشاركة لفترة طويلة رغم جاهزيته للمشاركة فى المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 5 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.