نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم تنتهي بتأهل توتنهام إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم، في مباراة العودة من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز توتنهام، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مجنونة بين الفرقين، وسجل أول أهداف اياكس اليوم، اللاعب دي ليغت في الدقيقة 35 من المباراة، وفي الدقيقة 35 سجل حكيم زياش، هدف اجاكس الثاني.

وفي شوط المباراة الثاني، تمكن توتنهام من قلب الأمور، بعد أن سجل اللاعب لوكاس مورا ثلاثة أهداف، وذلك في كل من الدقيقة 55 والدقيقة 59، بجانب الدقيقة 96، ليضرب توتنهام موعد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ضد ليفربول.

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة اليوم مجانا، وذلك في مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، كما سنقدم لكم موعد مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم، وذلك في مباراة العودة من مباريات دور الأربعة من دوري الأبطال، والتي يستقبل من خلالها اياكس توتنهام الهولندي، على أرضية ملعب يورهان كروف أرينا، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل وتردد القنوت المجانية الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام مجانا اليوم.

توقيت مباراة اياكس وتوتنهام اليوم

بداية مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم، في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019،ابتداء من الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر وتونس، وفي تمام الساعة 21.00 بتوقيت مصر المحلي، وفي 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي 23.00 بتوقيت الإمارات المحلي.

القناة الناقلة الناقلة لمباراة توتنهنام واياكس اليوم

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة اليوم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبوت الرياضية، وهي القناة الناقلة لمباريات دوري الأبطال باللغة العربية، وستعرض مشاهدة اياكس وتوتنهام مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على المواجهة، معلقين، هما كل من المعلق علي محمد علي، والمعلق خليل البلوشي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة

القنوات لمجانية الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة مجانا، ستكون هي بعض القنوات الأوروبية المفتوحة، التي تقوم بعرض مباريات دوري أبطال أوروبا مجانا في الفترة الماضية، وفي الأسفل ستجدون معلومات تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مجانا

القناة التردد القمر الصناعي قناة ZDF HD 11054 هوت بورد قناة ZDF HD 11953 أسترا varzish sport hd 12548 apstar 2r varzish sport hd 11843 insat 2dt cbc sport hd 11135 أوروبا ستار 1 RAI 1 11766 أو التردد 10992 هوتبورد 1-6

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