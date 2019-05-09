ملخص نتيجة مباراة أياكس وتوتنهام اليوم الأربعاء 8-5-2019 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نتيجة مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام اليوم، يستعد نادي توتنهام لخوض مباراة مهمة اليوم في إطار مباريات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019، وذلك عندما يحل ضيفاً ثقيلا على فريق أياكس على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين من اجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب، و تعد مباراة أياكس ضد توتنهام اليوم واحدة من أكثر المباريات متابعة في مختلف أنحاء العالم للتعرف على الطرف الثاني في نهائي دوري الأبطال لهذا العام، وذلك بعدما تأهل ليفربول كطرف أول للمباراة النهائية.

نجح فريق أيكاس الهولندي في تحقيق فوز مهم للغاية على فريق السبيرز على ملعبه ووسط جماهيره بهدف وحيد دون رد، ويسعي أياكس لمواصله التفوق وتأكيد تأهله للمباراة النهائية من البطولة لمواجهة ليفربول.

مباراة أياكس وتوتنهام

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة أياكس وتوتنهام اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب يوهان كرويف أرينا.

نتيجة مباراة أياكس وتوتنهام اليوم

أياكس توتنهام 2 3