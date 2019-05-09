نهاية نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين

نتيجة مباراة توتنهام وأياكس في مباراة الإياب، إنتهت بفوز توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف،في مباراة مثير بين الفرقين،ليحقق بذلك توتنهام فوز مثير، ليضرب موعد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ضد ليفربول المتأهل هو الأخر على حساب برشلونة

مباراة توتنهام وأياكس في مباريات دوري أبطال أوروبا 2019 مباشرة اليوم، وذلك في مباراة العودة بين أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء 8/5/2019، في المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، على أرضية ستاذ يورهان كروف أرينا.

مباراة اياكس وتوتنهام اليوم

مباراة اياكس وتوتنهام اليوم، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل،في مباراة العودة من مشاهدة مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا 2019.

المنطقة التوقيت 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي 19.00 بتوقيت المغرب ولندن 20.00 بتوقيت الجزائر 20.00 بتوقيت تونس 21.00 بتوقيت مصر 21.00 بتوقيت السودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 22.00 بتوقيت الدوحة 22.00 بتوقيت بغداد 23.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة 2300 بتوقيت سلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمشاهدة مباريات دوري الأبطال ، وستعرض مباراة اياكس وتوتنهام مباشرة، على قناة بي إن سبورت bein sports hd 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة اليوم، معلقين، وهما كل من المعلق علي محمد علي، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق خليل البلوشي.

كانت نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام في مباراة الذهاب، انتهت بفوز اياكس، بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل مشاهدة مباراة توتنهام اليوم في الإياب، يدخلها اجاكس الهولندي، وهو الأقرب من التأهل، إلى موعد مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وفي الطرف الأخر يدخل توتنهام الإنجليزي،مشاهدة مباراة أياكس الهولندي اليوم، وهو مطالب بتحقيق نتيجة الفوز، بنتيجة غير نتيجة مباراة الذهاب، من اجل التواجد في مباراة نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

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سيقود مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام مباشرة اليوم، الحكم الدولي الألماني، فليكس بريتش، الذي بدأ التحكم الدولي في سنة 2007.

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