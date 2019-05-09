نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا “ريمونتادا تاريخية للسبيرز”

نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم، تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان أحداث مباراة توتنهام ضد أياكس اليوم مباشرة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للتعرف على الطرف الثاني في نهائي البطولة الأغلى والأهم في العالم، وستنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 في إطار مباريات إياب نصف نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ماتش توتنهام وأياكس

ستكون مباراة توتنهام ضد أياكس اليوم في الدوري الإنجليزي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 مباشرة، حيث سيكون هناك تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة في العالم لحديث عن أحداث المباراة.

نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم

توتنهام أياكس 3 2