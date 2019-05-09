نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا “ريمونتادا تاريخية للسبيرز”

نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم، تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان أحداث مباراة توتنهام ضد أياكس اليوم مباشرة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للتعرف على الطرف الثاني في نهائي البطولة الأغلى والأهم في العالم، وستنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 في إطار مباريات إياب نصف نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ماتش توتنهام وأياكس
ستكون مباراة توتنهام ضد أياكس اليوم في الدوري الإنجليزي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 مباشرة، حيث سيكون هناك تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة في العالم لحديث عن أحداث المباراة.
نتيجة مباراة توتنهام وأياكس اليوم
|توتنهام
|أياكس
|3
|2
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام وأياكس مباشرة.
- دى ليخت يسجل الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 5 من زمن المباراة.
- أياكس يسيطر على مجريات اللقاء حتى الآن بعد مرور 25 دقيقة من زمن الشوط الأول.
- الهدف الثاني لأياكس عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 35 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة أياكس وتوتنهام هي تقدم أياكس بهدفين دون رد.
- انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام وأياكس بتقدم أياكس بهدفين دون رد في مباراة لم يقدم فيها الفريق الإنجليزي المستوي المطلوب، ويقترب أياكس من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة ليفربول.
- لوكاس مورا يسجل الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 55، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة توتنهام وأياكس الآن هي 2-1 لصالح أياكس.
- الهدف الثاني لصالح توتنهام عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 59، وتصبح النتيجة 2-2، وتشتعل المباراة.
- الهدف الثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 96 عن طريق لوكاس مورا.
نهاية المباراة بفوز توتنهام على أياكس 3-2، ويتأهل توتنهام للمباراة النهائية.