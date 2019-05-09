نتيجة مباراة توتنهام واياكس… ملخص مباراة اياكس وتوتنهام اليوم الأربعاء 8-5-2019 في نصف نهائي...

تمكن نادي توتنهام من تحقيق الفوز على نظيره اياكس وضمان الصعود للدور النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة الذهاب التي دارت أحداثها على ملعب يوهان كرويف أرينا انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 3-2 ، والتي انطلقت مساء اليوم الأربعاء 8-5-2019 فى تمام الساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والـ22:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة .

أصيب نادي أياكس الهولندي بخيبة كبيرة ليلة اليوم الأربعاء بعد أن كانت بطاقة النهائي بين يديه قبل أن يخطفها لاعبو نظيره توتنهام، حيث سجل المدافع ماتياس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ليسجل اللاعب المغربي حكيم زياش الهدف الثاني في الدقيقة الـ35 من نفس الشوط، فيما وقع على ثلاثية توتنهام البرازيلي لوكاس (55 و 59 و 90+6).

نتيجة مباراة توتنهام واياكس

الدقيقة 5: اياكس يسجل الهدف الأول

الدقيقة 35: تسجيل الهدف الثاني لصالح اياكس لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين دون رد

الدقيقة 55: تسجيل أولهدف لنادي توتنهام

الدقيقة 59: لوكاس يضيف هدف التعادل

الدقيقة 96: مورا يسدد هدف التأهل الثالث .

وبهذه النتيجة يلتقي نادي ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل، بعد الفوز الذي حققه ليفربول في المباراة التي جمعته مع ببرشلونة مساء أمس الثلاثاء، وتأهل توتنهام على أياكس أمستردام في مباراة اليوم الأربعاء بنتيجة 3-2 .