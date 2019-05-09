ملخص نتيجة مباراة توتنهام واياكس اليوم نصف نهائي دوري الابطال .. الهوتسبير يقلب الطاولة ويتأهل...

ملخص نتيجة مباراة توتنهام واياكس اليوم في دوري ابطال اوروبا، يعزز النجم الكوري سونغ يونغ صفوف فريق شمال لندن توتنهام خلال مباراة العودة ضد اياكس اليوم بهدف تعويض الخسارة القاسية على ملعبهم الأسبوع الماضي بهدف دون رد، وسنتابع القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة بالإضافة لتشكيل الفريقين، وسنوفر نتيجة الان توتنهام وأياكس الهولندي.

نتيجة توتنهام واياكس

تهم نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم عشاق النجم المصري محمد صلاح في مصر وخارجها، حيث يتحدد الطرف الثاني لنهائي الكأس ذو الآذنين للموسم الحالي بعد نجاح ليفربول في إقصاء برشلونة بالأمس من نصف نهائي البطولة في مباراة بطولية لكتيبة الألماني يورغن كلوب.

وكان توتنهام تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد أن أقصى برورسيا دورتموند من دور الستة عشر، قبل أن يفجر المفاجأة ويطيح بمانشستر سيتي المرشح الأول لإحراز اللقب من دور الثمانية.

يدخل توتنهام مباراة أياكس مفقوداً من خدمات نجم الفريق الأول هاري كين الغائب منذ مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ومن المرتقب أن يعتمد المدير الفني بوكتينيو على لوكاس موراً ليحل بديلاً للدولي الإنجليزي في خط المقدمة بجانب المهاجم الكوري سونغ العائد من الإيقاف لتنفيذ المهمة الصعبة في أمستردام.

ملخص نتيجة توتنهام واياكس

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الان تشكيلة توتنهام الرسمية، لوريس لحراسة المرمى، روز، فيرتونغن، ألديرفيريك، تريبير، وفي الوسط سيسوكو، إيركسن، وانياما، وفي الهجوم سون، ديلي آلي، مورا، مع تواصل غياب نجم الفريق هاري كين للإصابة.

تشكيلة توتنهام واياكس

تشكيلة أياكس الرسمية أمام توتنهام، أونانا لحراسة المرمى، تاجيليافيكو، بليند، دي ليخت في الدفاع، دي يونج، مزراوي، شوني في الوسط، وفي الهجوم نبريس، تاديتش، زياش.، بتواجد الثنائي المغربي.

نتيجة توتنهام وأياكس اليوم يتنظرها الملايين من عشاق فريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح لمعرفة خصمهم في المباراة النهائية على ملعب واندا بالعاصمة مدريد.

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بتواجد الثنائي المغربي مزراوي وزياش يبدأ أياكس مباراة اليوم ضد توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ اياكس مباراته ضد تونهام سريعاً قبل أن يتمكن قائد الفريق الدولي الهولندي دي ليخت من التقدم بالدقيقة الخامسة.

هجوم مستمر من توتنهام في الدقائق الماضية لإدراك هدف التعادل، إلا أن أونانا حارس اياكس نجح في إنقاذ فريقه في أكثر من مناسبة.

اياكس يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش المحترف المغريي المتألق.

اياكس يضغط على توتنهام لينهي الأمور لمصلحته، دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

انتهى الشوط الأول من مباراة اياكس وتوتنهام بفوز الفريق الهولندي بهدفين دون رد.

يدخل توتنهام الشوط الثاني ويحتاج إلى معجزة تسجيل 3 أهداف في مرمى أياكس للتأهل للدور النهائي، وهو أمر شبه مستحيل.

تمكن توتنهام من قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بنتيجة 3-2.