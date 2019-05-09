نهائي انجليزي: نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام ولوكاس مورا كلمة السر في الشوط الثاني

نعرض لكم نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام، حيث يحل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً على أياكس أمستردام الهولندي في مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا حيث مباراة نصف النهائي، وقد فاز أياكس في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله دوني فان دي بيك في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول من اللقاء ولم تتمكن توتنهام من التعادل طوال المباراة.

نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام

ويُعلق على اللقاء علي محمد علي وخليل البلوشي على قناة بي إن سبورت الأولى، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وينتظر فريق أياكس تحديد موقف حكيم زياش ونصير مزراوي وزكريا لبيض من الصيام في رمضان، وقد اتضح موقف مزراوي من الصيام إذ أكد على أنه سيلعب المباراة ويستطيع تناول أي شيء بعد 15 دقيقة من المباراة إذا شارك أساسياً.

نتيجة مباراة أياكس وتوتنهام:

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تشكيل أياكس: أونانا، دي ليخت، فان دي بيك، نيريس، تاديتش، مزراوي، بليند، شونه، دي يونج، زياش، تليجافيكو

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بداية المباراة، في الدقيقة الخامسة تبدأ أولى أهداف المباراة مبكرا برأسية دي ليخت والهدف الأول لأصحاب الأرض أياكس

الدقيقة 35: بعد عدة محاولات حكيم زياس المغربي يستقبل كرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة تسكن شباك لوريس والهدف الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم رفقاء حكيم زياش بهدفين ويبدو أن المباراة قد حسمت

الدقيقة 54 مورا يستلم الكرة من دالي آلي وتسديدة والهدف الأول وبعدها بأربعة دقائق مورا مرة ثانية والهدف الثاني وتوتنهام على بعد هدف من التأهل

الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع: مورا يسجل الهاترك له والثالث لتوتنهام ويصعد للنهائي

مباراة اياكس وتوتنهام

بوتُقام مباراة النهائي يوم 1/6 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا، وقد تم تحديد الملعب قبل انطلاق البطولة، ويلعب المتأهل من مباراة اليوم مع الريدز الذي حجز تذكرة النهائي بعد الريمونتادا الذي حققها على البارسا في الأنفيلد في مباراة الأمس.

وبعودة المدافع البلجيكي فيرتونخين مدافع توتنهام فستكتمل القوة الضاربة للسبيرز في لقاء اليوم، حيث عاد اللاعب للتدريبات الجماعية مرتديا واقي للأنف والرأس.

ويعود أيضا للمشاركة في لقاء اليوم الجناح الكوري سون الذي غاب عن مباراة الذهاب للايقاف ولكن يستمر غياب قائد الفريق والهداف هاري كين في لقاء اليوم أيضا.