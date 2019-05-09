الآن: نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام 2-3 في دوري ابطال اوروبا هاتريك لوكاس مورا يحقق المعجزة

الان نتيجة مباراة اياكس وتوتنهامر دوري أبطال أوروبا، يترقب ليفربول الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر والتي تجمع أياكس وتوتنهام ليكون الطرف الثاني للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الأول من يونيو القادم، وتمكن توتنهام من تحقيق معجزة بعدما قلب تأخره بهدفين ليحول النتيجة إلى 3-2 لصالحه ويصعد لملاقاة الريدز في نهائي البطولة.

نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام

نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام هوتسبير، وتبدو فرص أياكس كبيرة ليكون الطرف الثاني للمباراة النهائية والتي ستقام على ملعب واندا بالعاصمة مدريد في الأول من الشهر المقبل بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد في لندن، وكان أياكس الهولندي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعد العديد من المفاجأت حيث أطاح بريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاثة الأخيرة من دور الستة، قبل أن يعود ويطيح باليوفي من دور الثمانية من البطولة القارية.

نتيجة مباراة توتنهام واياكس

اليوم يتحدد الطرف الثاني للمباراة النهائية لعصبة الأبطال عندما يتلقي توتنهام مع أياكس في مباراة العودة على خلفية نتيجة الذهاب والتي انتهت بفوز مفاجئ للفريق الهولندي خارج ملعبه في لندن.

تشكيلة توتنهام الرسمية قبل مباراة اياكس ضد زعيم لندن، لوريس لحراسة المرمى، روز، فيرتونغن، ألديرفيريك، تريبير، وفي الوسط سيسوكو، إيركسن، وانياما، وفي الهجوم سون، ديلي آلي، مورا.

تشكيلة أياكس الرسمية أمام توتنهام، أونانا لحراسة المرمى، تاجيليافيكو، بليند، دي ليخت في الدفاع، دي يونج، مزراوي، شوني في الوسط، وفي الهجوم نبريس، تاديتش، زياش.

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يتقدم دي ليخت بهدف سريع في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة لتزداد فرص أياكس في التأهل.، وفي الدقائق التالية لتسجيل أياكس هدف التقدم، تقدم توتنهام للهجوم وصنع أكثر من فرصة على مرمى أصحاب الأرض، لكن تألق الحارس الكاميروني أونانا حال دون تسجيل توتنهام هدف التعادل.

مرت نصف ساعة على بداية مباراة اياكس وتوتنهام والتقدم لأياكس، ويحتاج توتنهام لهدفين الآن للتأهل

حكيم زياش يسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة سريعة، لتصبح النتيجة هدفين لأياكس دون رد لتوتنهام.

مورا يسحل هدف لتوتنهام ويقلص الفارق لتصبح النتيجة تقدم أياكس بهدفين مقابل هدف، جاء الهدف في الدقيقة في الدقيقة 54 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

الدقائق الأخيرة منتنهى الإثارة في مباراة توتنهام وأياكس، وهجوم كثيف من السبيرز على مرمى أياكس لتسجيل الثالث.

انتهت المباراة بفوز توتنهام على مضيفه أياكس بثلاثة اهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى نهائي التشامبيونزليج.