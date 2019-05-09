نتيجة مباراة توتنهام واياكس اليوم صعود توتنهام للنهائى لمقابلة ليفربول

نتيجة مباراة توتنهام واياكس اليوم الأربعاء 8 مايو 2019، و هى مباراة العودة فى الدور نصف النهائى من مباريات دورى أبطال أوروبا، فريق أياكس امستردام لديه فرصة أكبر فى الصعود بعد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب ضد توتنهام بهدف نظيف في ملعبهم، و سيسعى اياكس للفوز حتى يضمن صعوده للنهائى لمقابلة ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا، ، استطاع أياكس إقصاء فريق ريال مدريد ويوفنتوس بالفوز و لديه نجوم كبار مثل دي ليخت ودي يونج و حكيم زياش وفيديتش، بالرغم من تعرض فريق توتنهام للهزيمة فى مباراة الذهاب الا أنه يأمل فى تحقيق ريمونتادا، و الفوز الصعود للنهائى.

مباراة توتنهام واياكس في دوري ابطال اوروبا

مباراة توتنهام واياكس اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا بامستردام فى هولندا، و سوف يبدأ اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

مباراة توتنهام واياكس

مباراة توتنهام واياكس اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية قناة beIN SPORTS HD 1

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بعد 10 دقائق النتيجة 1/0 لصالح اياكس امستردام

الدقيقة 65 النتيجة 2/2

الدقيقة 74 ماتزال النتيجة هى التعادل 2/2

انتهت المباراة بفوز توتنهام 3/2 و صعوده لمقابلة ليفربول فى النهائى