جنون كرة القدم: نتيجة مباراة توتنهام واياكس اليوم وبكاء بوكتينو وهاتريك لوكاس مورا

يستضيف نادي أياكس امستردام نادي توتنهام في مباراة العودة بهولندا خلال مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تمكن أياكس من التسجيل على أرضية ملعب توتنهام وفاز بهدف دون رد مما جعل مباراة العودة صعبة على توتنهام، ويمتاز اياكس باستغلال الهجمات العكسية وتسجيل الأهداف منها.

مباراة اياكس وتوتنهام

تنطلق المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش على ملعب يوهان كرويف أرينا، وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 من تعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، كما سيتم نقل المباراة على 26 قناة في مختلف أنحاء العالم.

مباراة اياكس وتوتنهام اليوم

وقد أكد مدرب توتنهام هوتسبير على أن المباراة صعبة ولكن ليس لديه ما يخسره لذا سيلعب بقوة من أجل التأهل وفي حالة الفوز بدوري الأبطال سيكون لدى الممدرب الكثير ليفعله في المستقبل، ومن الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستكون في اليوم الأول من شهر يونيو.

نتيجة مباراة توتنهام واياكس

وتحدث المدير الفني للفريق الهولندي مؤكدا على أن اسلوب لعب توتنهام يختلف كليا عن اليوفي أو الريال، وهو ما دفع لاعبيه للاندفاع بالسرعات في مباراة الذهاب وأنه سعيد بما قد حققه.

وأفصح مدرب توتنهام عن تليقيه عرض في العام الماضي لتدريب فريق ريال مدريد ولكن الذي منعه من ذلك هو تمديد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة 5 سنوات فكان رده بعدم الموافقة.