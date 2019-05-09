نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم الأربعاء 8 مايو 2019 وفوز دراماتيكي للإسبيرز بثلاثية مورا العالمي

انتهت مباراة كرة القدم المجنونة اليوم، بين أياكس أمستردام الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي، بفوز دراماتيكي لنادي توتنهام على أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 ليصبح مجموع المبارتين 3-3 والأفضلية لنادي توتنهام، الهدف الثالث لتوتنهام جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبذلك يتأهل توتنهام لمواجهة ليفربول في نهائي إنجليزي خالص، اللاعب لوكاس مورا هو من سجل أهداف توتنهام الثلاثة، هاتريك عالمي يصل بتوتنهام للنهائي الأول في تاريخه.

أياكس الهولندي كان يريد معانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1995 الماضي، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا أربعة مرات آخرها عام 1995، وحصل على الوصافة في مرتين من قبل، بينما نادي توتنهام يريد صناعة التاريخ اليوم، والوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه، والفوز باللقب الأول في خزائنه، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم والإنجليز مطالبون بالفوز بهدفين على الأقل لضمان الوصول لطريق ليفربول.

نتيجة اياكس وتوتنهام

تابعنا بالأمس مباراة ليفربول وبرشلونة الأسباني، وسط توقعات الجميع بوصول البارسا للنهائي، بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 إلا أن الريدز فاجأ الجميع وسجل اربعة أهداف، وأمطر شباك تير تشيجن برباعية نظيفة، مما يعني أنه لا يوجد من يتوقع فوز فريق على آخر بعد أن تابعنا مباراة الأمس، الفائز في مباراة اليوم يتأهل مباشرة لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نتيجة اياكس وتوتنهام

انطلقت المباراة اليوم بين اياكس وتوتنهام الأربعاء 8 مايو 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 التعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، والتحكيم فيليكس بريتش، على ملعب يوهان كرويف أرينا، تابع الآن نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام ومن يواجه ليفربول

ملخص مباراة اياكس وتوتنهام

نتابع معكم تفاصيل الأخبار الخاصة بمباراة كرة القدم، بين أياكس وتوتنهام، ومعرفة من يتأهل لمواجهة رفاق محمد صلاح، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، تابع المقال وضعه بالمفضلة

بعد قليل نتابع معكم الأخبار المتنوعة حول مباراة كرة القدم بين توتنهام وأياكس الهولندي، مباراة العودة في حضور جماهيري مكثف، ونرصد لكم العديد من التحديثات الهامة، من أجل رصد المزيد من الأخبار.

الآن نتابع معكم الهدف الأول لصالح أياكس الهولندي، مفاجأة أياكس يسجل الهدف الأول في أول خمس دقائق، ونرصد معكم العديد من التحديثات الشاملة

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نصف ساعة الآن والتقدم لأصحاب الأرض 1-0 ومجموع اللقاءين 2-0 حتى الآن، ونتابع معكم كل جديد ونقوم بنقل الأخبار العاجلة حول المباراة

اللاعب المغربي حكيم زياش يسدد بقوة على يسار حارس توتنهام، والنتيجة 3-0 مجموع اللقاءين، الهدف الثاني جاء في الدقيقة 35، الآن نتيجة المباراة 2-0، ونتيجة المبارتين 3-0

الشوط الثاني بالمتابعة المستمرة، وانتهى الشوط الأول 2-0 لصالح أياكس، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المباراة، تابع الآن نتيجة أياكس ضد توتنهام

الآن توتنهام تسجل الهدف الأول تصبح النتيجة 2-1 الهدف جاء في الدقيقة 53 ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة حول المباراة التي تبدو نارية اللاعب مورا يسجل الثاني

النتيجة الآن 2-2 مورا يسجل هدفين الآن

التعادل الآن 2-2 الشوط الثاني بالإثارة البالغة، وتوتنهام تحاول التسجيل الهدف الثالث، ولكن التعادل 2-2، في حالة تسجيل توتنهام هدف ثالث تتأهل مباشرة

اللاعب مورا يسجل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 95 وتنهي المباراة 3-2 والأفضلية لتوتنهام بثلاثة أهداف خارج الأرض