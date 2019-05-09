نتيجة ماتش اياكس وتوتنهام اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال .. مورا يسجل هاتريك ويضع توتنهام في نهائي...

انتهت مباراة كرة القدم المجنونة اليوم، بين أياكس أمستردام الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي، بفوز دراماتيكي لنادي توتنهام على أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 ليصبح مجموع المبارتين 3-3 والأفضلية لنادي توتنهام، الهدف الثالث لتوتنهام جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبذلك يتأهل توتنهام لمواجهة ليفربول في نهائي إنجليزي خالص، اللاعب لوكاس مورا هو من سجل أهداف توتنهام الثلاثة، هاتريك عالمي يصل بتوتنهام للنهائي الأول في تاريخه.

نتيجة أياكس وتوتنهام

ممثل هولندا أياكس أمستردام، مع ممثل إنجلترا توتنهام هتسبير، الليلة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على العديد من القنوات الأوروبية، وقناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، على ملعب يوهام كرويف أرينا في هولندا، التحكيم فيليكس بريتش والتعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، مباراة العودة اليوم، ونتابع معكم كل جديد.

نتيجة أياكس وتوتنهام

انتهت مباراة الذهاب على إستاد توتنهام في يوم 30 أبريل 2019 بفوز أياكس بنتيجة 1-0، سجل الهدف الوحيد اللاعب دوني فان دي بيك، في أول ربع ساعة من المباراة، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم، ولا أحد يستطيع توقع نتيجة المباراة، بعد أن تابعنا مباراة ليفربول وبرشلونة بالأمس، التي إنتهت بفوز الريدز على البارسا برباعية تاريخية، ستبقى في الأذهان لعقود طويلة، أي أن توقعات المباراة تبدو صعبة، لأن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

أياكس وتوتنهام

نادي توتنهام لم يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا من قبل، ولكن نادي أياكس أمستردام صاحب الملعب والجمهور اليوم فاز بالبطولة أربعة مرات، آخرها في عام 1995، وحصل على وصافة البطولة أي المركز الثاني في مرتين، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الهام الذي يخص مباراة أياكس وتوتنهام اليوم.

ملخص توتنهام واياكس اليوم

مباراة نارية بمعنى الكلمة، بين توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي، في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

لا صوت يعلو على صوت مباراة اليوم، الجميع يتابع المتأهل في مباراة اليوم، بين توتنهام ممثل إنجلترا وأياكس ممثل هولندا، ونتابع معكم كل جديد عبر الأخبار

الآن أياكس يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الأول في أول خمس دقائق، وبذلك يصبح مجموع المبارتين 2-0 والمباراة لم تبح بكامل أسرارها حتى الآن

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النصف ساعة الأولى والتقدم لصالح أياكس أمستردام الهولندي، ونتابع معكم التفاصيل الخاصة بالمباراة، والهدف الأول جاء في أول خمس دقائق

اللاعب المغربي حكيم زياش يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35 من عمر المباراة ليضع قدم بقوة في النهائي وحتى الآن النتيجة للمبارتين 3-0 لصالح أياكس

انتهى الشوط الأول بتقدم أياكس 2-0 على مضيفه توتنهام، وبذلك تصبح نتيجة المبارتين 3-0 ليضع أياكس قدما بقوة في النهائي أمام ليفربول الإنجليزي ونتابع التقارير

توتنهام تتعادل الآن عن طريق اللاعب مورا يسجل هدفين في خمس دقائق والنتيجة 2-2 حتى الآن، ونتابع المباراة المجنونة الآن، وتوتنهام تحتاج هدف واحد حتى الآن للتأهل

مباراة رائعة بين الفريقين، وحتى الآن التعادل 2-2، ولكنها نتيجة تخدم أياكس الهولندي، ونتابع معكم المباراة التي أصبحت على صفيح ساخن الآن

اللاعب مورا يسجل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 95