جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

منتصر الرفاعي - ملك موسى

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق وادى دجلة، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء ، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز . وضمت قائمة الزمالك لمواجهة وداى دجلة كلا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

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