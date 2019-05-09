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توتنهام يقابل ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

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الوطن

ضرب فريق توتنهام موعدًا مع نظيره الإنجليزي في إياب نهائي ، وذلك عقب انتصاره بنتيجة 3-2 على أياكس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسقوطه ذهابًا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي توتنهام مع نظيره ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي من المقرر إقامتها على ملعب واند ميتروبوليتانو، في الأول من شهر يونيو المقبل، في تمام التاسعة مساءًا.

الجدير بالذكر أن ليفربول صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره إيابًا برباعية...

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