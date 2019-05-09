مدرب توتنهام "باكيا" بعد مباراة أياكس: شكرا لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الفوز المثير الذي حققه على حساب آياكس أمستردام الهولندي 3 /2، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية، ليواجه مواطنه ليفربول ، في المباراة التي ستقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو الأول.

وقال بوتشيتينو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: " لقد كان اللاعبون أبطالًا فعلًا، إنها مباراة ذات ظروف خاصة، لأننا كنا متأخرين في النتيجة، لقد فزنا لأننا كنا مؤمنين بحظوظنا حتى النهاية".

وأضاف: "اللاعبون هم الأبطال، لقد قلت منذ بداية الموسم، أن لاعبي الفريق هم الذي سيحددون نهاية الموسم، لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى تلك المرحلة".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "كرة القدم لعبة جميلة، وبها العديد من اللحظات المجنونة، شكرا لكرة القدم، من المستحيل أن تعيش بدونها، لم أكن لأعيش تلك اللحظات بدونها".

وواصل " لقد شعر لاعبو آياكس بالإرهاق في الدقائق الأخيرة، ونحن تماسكنا بشكل كبير، وهو ما منحنا الفوز".

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وأشاد بوتشيتينو بلاعبه البرازيلي لوكاس مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود الفريق للمباراة النهائية.

وقال بوتشيتينو:"أنه بطل ولاعب رائع، لكنني كما قلت من قبل، جميع اللاعبين هم أبطال وشاركوا في هذا الإنجاز".

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن المباراة النهائية، حيث أكد أنه سعيد بمواجهة ليفربول.

وأضاف: " أحب أن أتوجه بالتهنئة للمدرب يورجن كلوب (المدير الفني لليفربول)، لقد قام بعمل كبير مع فريقه".

وقال بوتشيتينو عن تصريحه السابق بأنه قد يفكر في مغادرة الفريق في حال فاز بلقب دوري أبطال أوروبا: "سنرى كيف سيكون موقفي مع الفريق بعد نهاية هذه المباراة بالتأكيد".

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه على آياكس أمستردام الهولندي 3 /2 في هولندا، ليعوض خسارته السابقة على ملعبه ووسط جماهيره صفر / 1 في مباراة الذهاب.