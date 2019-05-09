جنون كرة القدم.. 10 أرقام تاريخية من لقاء أياكس وتوتنهام بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قاد البرازيلي لوكاس مورا فريق توتنهام الإنجليزي لتأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بأياكس الهولندي من نصف نهائي البطولة.

و حفلت مباراة أياكس وضيفه توتنهام في إياب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، التي انتهت بفوز الفريق اللندني 3 / 2 وتأهله للمباراة النهائية للمسابقة القارية، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، بالعديد من الأرقام المميزة.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز 10 أرقام من المباراة المثيرة.

- توتنهام يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثامن فريق انجليزي يشارك في نهائي دوري الأبطال، بعد فرق أرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وليدز يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

- توتنهام هو أول فريق يعود بالفوز بعد التأخر بهدفين في مباراة نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، منذ مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام يوفنتوس الإيطالي عام 1999.

- أول نهائي إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، منذ نهائي عام 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، والذي انتهى بتتويج يونايتد بالبطولة.

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- البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام، أصبح خامس لاعب يسجل "هاتريك" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد اليساندرو ديل بييرو، وإيفيكا أوليتش، وروبيرت ليفاندوفيسكي، وكريستيانو رونالدو.

- لقب دوري أبطال أوروبا، أصبح من المؤكد عودته لإنجلترا من جديد، سواء على يد توتنهام أو ليفربول، منذ أخر تتويج لفريق إنجليزي (تشيلسي 2012).

- دي ليخت أصبح أصغر قائد لفريق يسجل هدفاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل وهو في التاسعة عشرة من عمره و269 يوماً.

- أصبح ماتياس دي ليخت، الذي أحرز الهدف الأول لأياكس، رابع لاعب مراهق يهز الشباك في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد نور الدين فوتر لاعب أياكس أمستردام السابق عام 1996، والنيجيري أوبافيمي مارتينز مع إنتر الإيطالي عام 2003، والفرنسي كيليان مبابي مع فريقه السابق موناكو الفرنسي عام 2017.

- حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي هو ثاني مغربي يسجل ثلاثة أهداف (على الأقل) في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد مروان الشماخ.

- نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، هو سابع نهائي في تاريخ البطولة بين ناديين من بلد واحدة.

- أصبح هذا هو ثالث نهائي إنجليزي خالص في المسابقات الأوروبية بعدما سبق أن التقى توتنهام مع مواطنه وولفرهامبتون عام 1972 في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا)، قبل أن يتغير مسماها إلى الدور الأوروبي، وكذلك بعدما واجه مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في نهائي دوري الأبطال عام 2008.