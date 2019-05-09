مران الأهلي.. انتظام الشيخ والشحات.. فقرة خاصة للتصويب على المرمى.. وتدريب قوي للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعبه التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره سموحة يوم السبت المقبل 11 مايو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام أحمد الشيخ، في مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة؛ حيث كان الشيخ قد تعرض لنزلة برد أبعدته عن التدريب الجماعي مؤخرا قبل أن يتعافى ويشارك في تقسيمة الكرة مساء اليوم.

وشارك حسين الشحات، في تقسيمة الكرة خلال المران المقام حاليًا، بعد خضوعه أمس لمران استشفائي بسبب تعرضه لإجهاد خفيف قبل أن يتعافى منه ويطمئن الجهاز الفني عليه.

وخلال المران خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى.

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وواصل أحمد علاء، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي، تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة للتعافي من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وخضع محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي ومصطفى شوبير؛ حراس مرمى الفريق لتدريب قوي تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، خلال المران المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سليمان على وضع فقرات مختلفة للرباعي خلال المران بخلاف المشاركة في تقسيمة الكرة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف و7 عن الزمالك صاحب المركز الثالث.