محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة بالدوري. ويستعد الزمالك لملاقاة وادي دجلة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن جروس قرر ضم محمد أحمد "كاماتشو" لتعويض غياب التونسي حمدي النقاز، الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف. واستبعد جروس كلا من: مصطفى فتحي وحازم إمام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة وحمدي النقاز للإيقاف وأحمد مدبولي وعمر صلاح لاسباب فنية. Advertisements وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وايمن حفني. خط الهجوم: عمر السعيد وحميد احداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمباراة دجلة.. كماتشو ينضم.. و8 مستبعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.