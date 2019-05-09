"حلم صلاح".. تعرف على موعد وملعب نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

في صراع إنجليزي خارج الحدود، يصطدم ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية دور نصف نهائي مثير تضمن جنون كرة القدم، وأهداف رائعة و"ريمونتادا" لها مذاق خاص.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد (واندا ميتروبوليتانو) معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراة النهائي، والصراع الإنجليزي الخالص، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

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النهائي المرتقب، سوف يقام يوم 1 من شهر يونيو، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

واقصى فريق ليفربول نظيره برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز 4-0 في مباراة الإياب بإنفيلد، بعدما كان خاسرة 3-0 في كامب نو، ليقترب محمد صلاح من "حلمه" الشخصي من جديد.

وعلى جانب أخر تأهل توتنهام للنهائي بعدما أطاح بمغامرة أياكس من دوري الأبطال، بالفوز في ملعب الأخير 3-2، وكان خاسرا على ملعبه ووسط جماهيره بمباراة الذهاب بنتيجة 1-0.