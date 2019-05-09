محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت القناة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" فيديو خاص بإنفعلات معلقي قناة النادي على أهداف الفريق في شباك برشلونة الإسباني. وشهد ملعب "أنفيلد" عودة تاريخية لليفربول بالفوز على برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي البطولة. Advertisements وقامت قناة ليفربول الرسمية بـ"يوتيوب" بتجميع انفعالات الثنائي ستيف هانتر وجون ألدريدج، الذان قاما بالتعليق على المباراة عبر قناة النادي، على أهداف الفريق في شباك برشلونة. "جنون معلقي قناة ليفربول على الفوز الدرامي أمام برشلونة 4-0"، هكذا كان عنوان الفيديو على قناة النادي عبر "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ردود فعل "مجنونة" من معلقي قناة ليفربول على رباعية برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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