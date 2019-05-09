قائمة نارية للزمالك استعدادا لمواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق وادى دجلة ، غد الخميس ، على ملعب بتروسبورت ، في تمام العاشرة مساء ، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز . وضمت قائمة الزمالك لمواجهة وداى دجلة كلا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – كماتشو – بهاء مجدي – عبد الله جمعه Advertisements في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – احمد سيد زيزو – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا – محمد ابراهيم – ايمن حفني – ابراهيم حسن فى خط الهجوم : حميد احداد – عمر السعيد بينما تم استبعاد كلا من عمر صلاح وحازم إمام وحمدي النقاز ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وخالد بوطيب

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