شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تقسيمة الكرة خلال المران المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان الشحات قد خضع، أمس، لمران استشفائي بسبب تعرضه لإجهاد خفيف قبل أن يتعافى منه ويطمئن الجهاز الفني عليه.
ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.
ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم هجوم الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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