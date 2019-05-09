أجيري يوجه صفعة قوية لحارس الزمالك جنش قبل فعاليات أمم إفريقيا

يعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة ملامح القائمة النهائية الخاصة بالمنتخب، والتي يتم الإعلان عنها في نهاية شهر مايو الجاري.
ويعتبر مركز حراسة مرمى المنتخب، من أبرز المراكز، التي لم يتم حسم جميع الأسماء فيها بشكل رسمي، في ظل وجود مناقشات بين أعضاء الجهاز الفني للفراعنة على مدار الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر أن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، مهدد بالاستبعاد من صفوف المنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة المقبلة.
وجاءت فكرة استبعاد جنش من صفوف المنتخب المصري، خصوصًا وأنه الأقل خبرة دولية مقارنة بباقي الحراس، التي يرغب الجهاز الفني في انضمامهم إلى صفوف الفراعنة.
وهناك حالة من الاستقرار على ضم الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، في صفوف المنتخب في الفترة المقبلة.
وستكون هناك مفاضلة بين محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، ومحمود عبد الرحيم جنش، الا أن الآراء تتجه نحو عواد.
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