أبطال أوروبا: توتنهام ينهي حلم أياكس ويواجه ليفربول في النهائي

أحرز البرازيلي لوكاس مورا 3 أهداف “هاتريك” قاد بها فريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره 0-2 أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، إلى فوز قاتل 3-2 في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البريطانية لندن في الأسبوع الماضي انتهى بفوز أياكس 1-0، ليستفيد توتنهام من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقاً للائحة البطولة.
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