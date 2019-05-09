شاهد.. صدمة أياكس وفرحة توتنهام بعد سيناريو مجنون في دوري أبطال اوروبا

دخل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، في حالة من البكاء بعد الفوز على أياكس الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

وتمكن فريق توتنهام من تحقيق تأهل تاريخي إلى نهائي دوري أبطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي، فكان الفريق الإنجليزي تلقى

الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وفي مباراة الإياب اليوم الاربعاء على ملعب يوهان كرويف تقدم أياكس في الشوط الأول بهدفين، قبل أن يتمكن لوكاس مورا مهاجم توتنهام من قلب الأمور للفريق الإنجليزي مسجلاً هدفين، ثم إضافة هدف التأهل

الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليمنح السبيرز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبدأ لاعبي توتنهام في الإحتفال بشكل هيستيري، بينما بدأ مديرهم الفني بوكيتينو في البكاء فرحًا عقب التأهل الصعب والتاريخي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن كانوا اقتربوا من وداع البطولة.

وفي الجانب الأخر ظهرت الصدمة جلية على لاعبي أياكس، بعد الهزيمة في عقر دارهم بملعب يوهان كرويف آرينا.

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شاهد الفيديو:

شاهد ملخص المباراة: