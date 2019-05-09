أجيري يشيد بمستوى المنتخب الأوليمبي

أثنى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على مستوى المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الأخيرة، وآخرها معسكره في شهر مارس الماضي، والذي شهد مواجهتينوديتين مع هولندا وأمريكا.
وتحدث أجيري مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، خلال قرعة كأس
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