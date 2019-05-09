أجيري يشيد بمستوى المنتخب الأوليمبي

أثنى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على مستوى المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الأخيرة، وآخرها معسكره في شهر مارس الماضي، والذي شهد مواجهتين وديتين مع هولندا وأمريكا. وديتين مع هولندا وأمريكا. وتحدث أجيري مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، خلال قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أجريت على سفح الأهرامات، وأشاد بمستوى المنتخب الأوليمبي، وأكد أن منتخب المكسيك كان يشارك في نفس مكان معسكر المنتخب الأوليمبي في مارس، وأشاد بمستواه مسئولو المنتخب المكسيكي أيضًا.

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