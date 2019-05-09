الكاف يرفض تظلم الزمالك ضد طرد جنش

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على رفض التظلم المقدم من الزمالك ضد طرد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، في لقاء النجم الساحلي بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية. حارس مرمى الفريق الأبيض، في لقاء النجم الساحلي بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الكاف في المعتاد لا يقبل مثل هذه التظلمات أو يلغي قرارات الحكم في المباراة، وبالتالي فإن الاتجاه الأقرب رفض التظلم.

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