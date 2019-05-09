اخبار الرياضه

لوكاس مورا.. بعد الهاتريك : أعيش أفضل لحظات حياتي مع توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحدث البرازيلي لوكاس مورا مهاجم توتنهام الإنجليزي عن إحرازه "هاتريك" أمام اياكس الهولندي في نصف نهائي .

وقال مهاجم توتنهام خلال مقابلة تليفزونية، " الأهداف الثلاثة التي سجلتها أمام أياكس هي في الحقيقة بمجهود زملائي ولست انا فقط، فنحن نعمل بشكل جماعي".

وأضاف "اعتقد أن كرة القدم شيئًا رائعًا فهي تمنحنا السعادة".

وأردف "من الصعب أن تواجه أياكس على ملعب يوهان كرويف آرينا وتفوز عليه هنا".

Advertisements

وتابع "لكننا استطاعنا فعل ذلك بالرغم من الغيابات التي نعاني منها".

ويغيب هاري كين مهاجم توتنهام عن مبارايات

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
فريقه عقب إصابته أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأتم تصريحاته " أعيش أفضل لحظات حياتي وفي مسيرتي، فاحب أن أشكر زملائي على ما أعيشه في توتنهام فهو شئ لايصدق".

الجدير بالذكر أن توتنهام يواجه في نهائي دوري ابطال اوروبا في ألاول من يونيو المقبل على ملعب اتلتيكو مدريد بإسبانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوكاس مورا.. بعد الهاتريك : أعيش أفضل لحظات حياتي مع توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا