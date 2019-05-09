لوكاس مورا.. بعد الهاتريك : أعيش أفضل لحظات حياتي مع توتنهام

تحدث البرازيلي لوكاس مورا مهاجم توتنهام الإنجليزي عن إحرازه "هاتريك" أمام اياكس الهولندي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مهاجم توتنهام خلال مقابلة تليفزونية، " الأهداف الثلاثة التي سجلتها أمام أياكس هي في الحقيقة بمجهود زملائي ولست انا فقط، فنحن نعمل بشكل جماعي".
وأضاف "اعتقد أن كرة القدم شيئًا رائعًا فهي تمنحنا السعادة".
وأردف "من الصعب أن تواجه أياكس على ملعب يوهان كرويف آرينا وتفوز عليه هنا".
وتابع "لكننا استطاعنا فعل ذلك بالرغم من الغيابات التي نعاني منها".
ويغيب هاري كين مهاجم توتنهام عن مبارايات
وأتم تصريحاته " أعيش أفضل لحظات حياتي وفي مسيرتي، فاحب أن أشكر زملائي على ما أعيشه في توتنهام فهو شئ لايصدق".
الجدير بالذكر أن توتنهام يواجه ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا في ألاول من يونيو المقبل على ملعب اتلتيكو مدريد بإسبانيا.
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