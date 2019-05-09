بوتشينيو يشيد بمدرب ليفربول وينتظره في نهائي دوري الأبطال

أعرب بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عن سعادته عقب تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل توتنهام لنهائي البطولة عقب تغلبه على نظيره أياكس الهولندي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة أهداف بمجموع المباراتين.

وقال بوتشينيو خلال مقابلة تليفزيونية، " سعيد للغاية بما حققناه اليوم بالوصول لنهائي دوري أبطال اوروبا للمرة الاولي في تاريخ توتنهام".

وتابع "كنا نستحق الانتصار، لأننا الأفضل خلال المباراة".

وأضاف " لاعبو أياكس خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة شعروا بالإجهاد ونحن استطاعنا أن نستغل ذلك الأمر".

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تطرق مدرب توتنهام عن هاتريك لوكاس مورا الذي سجله اليوم " شيئا رائعًا أن تسجل ثلاثة أهداف في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، لكن كل اللاعبين كانوا

أبطال، ونحن نلعب بشكل جماعي".

وأشاد بوتشينيو بنظيره يورجن كلوب عقب تأهل ليفربول إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على برشلونة " أقدم التهاني لكلوب فهو مدرب رائع ويستحق ذلك".

وأردف " أتمني رؤيته في مدريد في نهائي دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته " خساراة نهائي البطولة لن يدفع مدرب إلى الاعتزال".

الجدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيجمع بين فريقي توتنهام وليفربول في الأول من شهر يونيو على ملعب أتلتيكو مدريد.