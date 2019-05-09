مورينيو: مباراة توتنهام درس للحياة من عالم كرة القدم.. لا شيء مستحيل

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن واقعية فريق توتنهام هي ما منحته الفوز أمام أياكس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن توتنهام من التأهل إلى نهائي دوري أبطال اوروبا بالفوز على توتنهام في لقاء إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تأخره في النتيجة وتسجيل هدف الفوز

في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وقال مورينيو خلال تحليل المباراة على فضائية بي إن سبتورتس "ظننا أن أياكس قد بلغ مستوى معين من النضج الكروي، ولكن يبدو أننا أخطأنا".

وواصل "في الشوط الثاني أظهر لاعبي أياكس أن مازالت هناك أمور بحاجة لتطويرها، كما أن هؤلاء

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الشباب مازالوا يملكون بعض السذاجة في بعض الأوقات".

وأردف "فريق أياكس قدم فلسفة قوية أوصلته لمرحلة متقدمة من البطولة، محققاً العديد من النتائج الإيجابية، فكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المباراة النهائية".

وواصل " ولكن تلك الفلسفة الكورية لأياكس، خسرت أمام أستراتيجية توتنهام الواقعية".

واختتم "لقد عشنا ليلتين مميزتين في كرة القدم، وما حدث خلال مباراة ليفربول بالأمس، ولقاء اليوم كانا بمثابة درس للحياة من عالم كرة القدم.. لا شيء مستحيل".