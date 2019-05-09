مارتن لاسارتي يخصص فقرة خاصة للتسديد في مران الأهلي

خصص مارتن لاسارتي ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فقرة خاصة للتسديد على الأهلي ، فقرة خاصة للتسديد علىالمرمى. ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.

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