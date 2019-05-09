تمكن لوكاس مورا مهاجم توتنهام الإنجليزي ، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته اليوم.
وقاد مورا فريق توتنهام للتأهلللمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ، 55 و 59 والدقيقة السادسة
من الوقت بدل من الضائع ، ساهمت في فوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف ضد هدفين ، ليتأهل باحتساب
بطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاس مورا يسجل رقمًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا بعد تأهل توتنهام إلى النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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