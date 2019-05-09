لوكاس مورا يسجل رقمًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا بعد تأهل توتنهام إلى النهائي

تمكن لوكاس مورا مهاجم توتنهام الإنجليزي ، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته اليوم. وقاد مورا فريق توتنهام للتأهل للمباراة النهائية في للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ، 55 و 59 والدقيقة السادسةمن الوقت بدل من الضائع ، ساهمت في فوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف ضد هدفين ، ليتأهل باحتساب بطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الجنوبية.

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