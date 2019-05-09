أحمد علاء يواصل برنامجه التأهيلي

واصل أحمد علاء ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل ، خلال مران الفريق الأول على ملعب التتش التأهيل ، خلال مران الفريق الأول على ملعب التتشبالجزيرة للتعافي من إصابته في الآونة الأخيرة. ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.

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