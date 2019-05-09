الشحات والشيخ ينتظمان في تدريب الأهلي

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كان الشحات قد خضع ، اليوم ، لم يجرؤ عليه.

كما انتظم أحمد الشيخ ، في مران الفريق ، هل كان تعرض لنزلة برد؟

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري ، ويحتل الأهلي صدارة الجدول الزمني برصيد ٦٧ نقطة.





