رياضة | الأرقام السلبية تحصار أياكس بعد وداع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام السلبية تحصار أياكس بعد وداع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور نصف النهائي وذلك بعد خسارته من توتنهام الإنجليزي بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد يوهان كرويف أرينا.

وكان أياكس قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء وقعهما ماتياس دي ليخت وحكيم زياش قبل أن يسجل لوكاس مورا ثلاثة أهداف أطاحت بالأحلام الهولندية وضربت بهم عرض الحائط.

وكان الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قد نشر أن تلك المرة الأولى التي يخسر فيها أياكس مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً.