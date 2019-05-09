رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. رد فعل ناري من ميسي بعد توديع دوري الأبطال والبرسا ينهي كبري صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. رد فعل ناري من ميسي بعد توديع دوري الأبطال والبرسا ينهي كبري صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاربعاء 8 / 5 / 2019:

ماذا فعل من ميسي عقب توديع دوري أبطال أوروبا ؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني دخل في حالة من الحزن الشديد بعد توديع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف نهائي بالهزيمة برباعية نظيفة على يد ليفربول الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ميسي دخل في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة أثناء توجهه إلى لجنة فحص المنشطات حيث تم إختياره لإجراء اختبار له.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من محاولة الأطباء في لجنة اختبار المنشطات مواساته لكنه كان في حالة حزن شديدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن ميسي غادر ملعب الأنفيلد بعد وقت طويل من نهاية المباراة بعد أن سبقه اللاعبين والجهاز الفني للفريق إلى مطار جون لينون للعودة إلى برشلونة.

تقارير.. برشلونة يحسم كبري صفقاته بعد الخروج الأوروبي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إيطالية بأن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس يقترب من الانتقال إلى برشلونة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لآياكس أبلغ يوفنتوس أن دي ليخت يفضل الرحيل إلى النادي الكاتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توقيع ماتياس دي ليخت لبرشلونة يقترب.

كما كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن فابيو باراتيسي مدير يوفنتوس الإيطالي عرض 80 مليون دولار وهو عرض رفضه مارك أوفرمارس لضم قائد آياكس الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية بأن السبب هو أن اوفر مارس نفسه المدير الرياضي للفريق الهولندي أبلغ المدير التنفيذي ليوفنتوس أن دي ليخت قد قرر بالفعل الانتقال لبرشلونة.

وأكدت التقارير أن اللقاء عقد بين مسئولي الفريقين أثناء لقاء في تورينو بين آياكس ويوفنتوس في مباراة العودة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

رئيس برشلونة يصدم فالفيردي.. والنهاية تقترب

كانت الثلاثية تفتح له ذراعيها لكي يدون اسمه بأحرف من ذهب، لكن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بات يواجه خطر الإقالة من منصبه بعد خروج فريقه المذل أمام ليفربول بسقوطه بشكل مدو برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

للموسم الثاني توالياً، خرج "الكاتالوني" خالي الوفاض من المسابقة القارية العريقة بعدما تقدم بفارق مريح على أرضه ذهاباً. هذا الموسم، تقدم على ملعبه 3-0 في ذهاب نصف النهائي قبل أن يخسر بالرباعية إياباً في أنفيلد، وفي الموسم الماضي تلقى خسارة قاسية في إياب ربع النهائي أمام روما الإيطالي 0-3، بعدما تقدم على ملعبه 4-1.

كان فالفيردي قاب قوسين أو أدنى من الثلاثية هذا الموسم، آملاً في تكرار إنجاز برشلونة عامي 2009 و2015، بألقاب الدوري المحلي (حسمه لصالحه للموسم الثاني تواليا في أواخر أبريل)، والكأس المحلية (يخوض النهائي ضد فالنسيا في 25 مايو)، ودوري الأبطال.

لكن الخسارة غير المتوقعة أمام ليفربول قضت على هذا الحلم، وشرعت باب الأسئلة حول مستقبل فالفيردي الذي يقود برشلونة في موسمه الثاني، وجدد عقده في فبراير (شباط) الماضي حتى عام 2020.

ورفض رئيس برشلونة ماريا بارتوميو تجديد الثقة بالمدرب مباشرة بعد مباراة الثلاثاء بقوله: "نحن متأثرون جداً في الوقت الحالي بسبب الخروج. يتعين علينا رفع معنوياتنا لأن ثمة مباراة نهائية في الكأس. ستكون الأيام المقبلة صعبة على الجميع لكني يتعين علينا رفع رؤوسنا".

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وأردف قائلاً: "سيتسنى لنا الوقت لكي نفكر ملياً بالأمور. للعام الثاني على التوالي، إنها أمسية كارثية".

من جهته، تطرق فالفيردي بعد المباراة بشكل مبهم إلى مستقبله على رأس الجهاز الفني بقوله "لا أدري كيف ستؤثر (الخسارة) علي. لكن هذا هو الواقع، المدرب يتحمل المسؤولية دائماً".

لكن في حال تمكن برشلونة من الفوز بنهائي كأس الملك في إسبانيا وإحراز الثنائية المحلية، يتوقع ألا يكون ذلك كافياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه بعدما وعد الأول مشجعي الفريق الكاتالوني في بداية الموسم الحالي بإعادة "الكأس الجميلة"، في إشارة إلى الكأس ذات الأذنين الكبيرتين التي تمنح لبطل دوري الأبطال، الى ملعب كامب نو.

سببان يُقربان ميسي من الرحيل عن برشلونة

تعرض البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، لانتقادات حادة من جماهير البارسا عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الانجليزي.

وسقط برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة رغم أن البارسا كان متفوقاً في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الكامب نو.

وكان ميسي قد وعد جماهير الكامب نو بأن لقب دوري الأبطال سيكون برشلونة هذا العام إلا أنه لم يفي بوعده وتلقى انتقادات وهجوم كبير من الجماهير فور وصول الفريق إلى أسبانيا بعد الوداع الأوروبي.

وتلقى ليونيل ميسي العديد من الأهانات في مطار برشلونة من قبل مشجعي النادي، ليو لم يستطع حتي أن يتحرك حتي وصل بيبي كوستا، لأنه لم يتعود على مثل هذه الاهانات طوال فترته في برشلونة وذلك حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.

وظهر ميسي بعد نهاية موقعة الأنفيلد متأثراً وحزيناً لذلك تحوم الشكوك حول استمرار ميسي مع البارسا، فهل سيكمل مسيرته مع الكتالونيين بعد إهانته في المطار أم سوف يسير على نهج كريستيانو رونالدو ويخوض تجربة جديدة خارج الليجا؟

وقدم ميسي مستوى مميز كالعادة مع البارسا متصدر الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة حيث سجل الأرجنتيني 34 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في هذه المسابقة.

أول رد فعل من ميسي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

ودع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، بعد خسارته المهينة أمام ليفربول الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إياب نصف دوري الأبطال.

وكانت مباراة الإياب بعد الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن مجموع المباراتين جعل برشلونة يودع البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني طلب من إدارة النادي بضرورة إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا.

كوتينيو يخسر الفرصة الأخيرة في برشلونة

شنت جماهير برشلونة هجوم حاد على البرازيلي كوتينيو بعد الخسارة يوم أمس من ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة البطولة على يد ليفربول بعدما فشل في استغلال نتيجة مباراة الذهاب التي حققها على ملعب الكامب نو 3-0.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن كوتينيو من اليوم لن يحظي بدعم الجماهير والمدرب بعد نفاذ كافة الفرص التي حصل عليها كان آخرها الخسارة يوم أمس من ليفربول والخروج من دوري الأبطال.

واشارت الصحيفة، إلى أن فالفيردي أعطي كوتينيو فرصة المشاركة في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وشارك في لقاء وحيد على مقاعد البدلاء.

ثقة فالفيردي في كوتينيو لم تكن في الدوري فقط، بعد أن شارك في 21 مباراة من 33 بالدوري وجاء على مقاعد البدلاء في 12 مباراة ولم يتواجد في ثلاثة مباريات أما في الكأس شارك كوتينيو في 4 مباريات من أصل 6.