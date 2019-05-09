رياضة | تدريبات قوية لحراس الأهلي تحت قيادة طارق سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات قوية لحراس الأهلي تحت قيادة طارق سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير؛ حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريب قوي تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، خلال المران المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سليمان على وضع فقرات مختلفة للرباعي خلال المران بخلاف المشاركة في تقسيمة الكرة.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة.