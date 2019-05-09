رياضة | ‏توتنهام يسجل رقما قياسيا للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏توتنهام يسجل رقما قياسيا للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح نادي توتنهام هو أول فريق إنجليزي يعود بالنتيجة إياباً لينّتصر، بعد أن هزم ذهاباً في دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد منذ عام 1993، حيث خسر في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره.

وسوف يضرب فريق توتنهام موعدا ناريا مع نادي ليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو المقبل.