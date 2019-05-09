رياضة | لوكاس مورا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بالهاتريك في شباك أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس مورا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بالهاتريك في شباك أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرازيلي لوكاس مورا نجم الفريق الأول لكرة القدم بتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي تاريخ بطولة دوري الأبطال وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف قاد بهم فريقه للإطاحة بأياكس أمستردام من الدور نصف النهائي والوصول إلى المباراة النهائية.

وذكرت شبكة " أوبتا " العالمية الخاصة بالإحصائيات أن مورا بات اللاعب الخامس الذي يسجل هاتريك في الدور نصف النهائي.

وإنضم البرازيلي بذلك إلى الرباعي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس الإيطالي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب البافاري بايرن ميونخ وإيفيكا أوليتش.