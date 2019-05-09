رياضة | موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد اليوم الاربعاء الطرف الثاني للنهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حسم توتنهام الإنجليزي موقعة يوهان كرويف أرينا بالفوز على أياكس أمستردام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصعد إلى المشهد الختامي من أعرق المسابقات الأوروبية.

واستفاد توتنهام الذي خسر على ملعبه وايت هارت لين الجديد بهدف مقابل لا شيء الاسبوع الماضي ذهاباً من قاعدة إحتساب الهدف بهدفين خارج الديار لتقوده نتيجة مباراة اليوم إلى الظهور في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يلاقي السبيرز فريق نادي ليفربول على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل في نهائي إنجليزي خالص.