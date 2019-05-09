رياضة | توتنهام يُحقق الريمونتادا المستحيلة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يُحقق الريمونتادا المستحيلة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه التاريخي على أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إياب نهائي دوري الأبطال.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بهدف نظيف.
وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قبل أن يعزز حكيم زياش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من المباراة.
واحرز لوكاس مورا الهدف الأول للفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، وتعادل البرازيلي أيضا في الدقيقة 55، قبل أن يسجل هدف التأهل في الدقيقة 95 من اللقاء.