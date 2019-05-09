رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. صفقة تبادلية بين الملكي ومانشستر يونايتد وحسم مصير نجمي الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. صفقة تبادلية بين الملكي ومانشستر يونايتد وحسم مصير نجمي الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رصد باريس سان جيرمان لمبلغ 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- باريس سان جيرمان يحدد 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار

ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن إدارة باريس سان جيرمان حددت السعر المطلوب من أجل التخلي عن نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع Le10Sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار الذي يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وأفاد الموقع الفرنسي أن PSG يطمح في تحقيق أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم برحيل نيمار إلى صفوف ريال مدريد.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى 38 مليون يورو سنويا.

وأكد الموقع الفرنسي بأن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال عامين والخروج من دور الـ16 من البطولة لمدة موسمين متتاليين.

- بوكيتينو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجم توتنهام

نفى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اهتمام ريال مدريد بضم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى اتمام ريال مدريد عدداً من الصفقات من أجل الميركاتو الصيفي، أبرزها التوقيع مع الثنائي البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي وإريكسن نجم توتنهام مستغلاً بقاء عام واحد على انتهاء عقدهما.

وقال بوكيتينو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام وآياكس في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية : "هل وقع إيركسن مع ريال مدريد؟ أتأسف لأني لا أتحدث عن الشائعات، كريستيان لاعب لتوتنهام ونريد الحفاظ عليه".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "عندما تحدثنا عن فرانكي دي يونج في مباراة الذهاب كان موقعاً بشكلٍ رسمي مع برشلونة".

- ناتشو يقترب من الرحيل عن الملكي

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لإعادة هيكلة الأبيض في الموسم الجديد لذلك سيكون هناك عدد من اللاعبين الراحلين عن الصفوف.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز قد يرحل عن صفوف النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن وصول المدافع الشاب إيدير سيكون أحد أسباب رحيل ناتشو، الذي أصبح موقفه معقداً مع وجود فاران وراموس وخيسوس فاييخو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو مستعد للاستماع للعروض المقدمة إليه للرحيل عن صفوف ريال مدريد وخوض تجربة جديدة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيل جاريث بيل وإيسكو بعد خروجهم من حسابات الفرنسي زيدان الذي يريد ضم عدد من الصفقات القوية في الصيف.

- فالفيردي مستمر مع ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد من بقاء فيديريكو فالفيردي مع الفريق الموسم المقبل.

ويرغب زيدان في إحداث تغييرات عدة على تشكيلة ريال مدريد وذلك بالتعاقد مع صفقات قوية بجانب مغادرة بعض اللاعبين عن صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفرنسي زين الدين زيدان معجب للغاية باللاعب فالفيردي ويبد أنه سيكون ضمن خطته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يريد منح فالفيردي الفرصة خصوصاً أنه يعتقد بأن اللاعب لديه مستقبل كبير وسيكون إضافة للملكي في الموسم الجديد.

-نافاس يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد من الاستمرار مع فريقه في الفترة المقبلة.

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وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قد اتخذ قراره بالفعل وهو الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن زيدان يحرص على بقاء نافلس بجانب البلجيكي تيبو كورتوا للموسم المقبل رغم أن هناك أنباء تفيد برغبة زيزو في ضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع تيبو كورتو في صيف 2018 قادماً من تشيلسي وخاض أغلب مباريات الموسم الحالي بينما نافاس كان حبيساً على دكة الاحتياط.

- حكيمي يقترب من العودة إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الاسباني يريد عودة أشرف حكيمي المعار لصفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن زيدان قد تواصل حول إمكانية عودة حكيمي إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل، لينافس مارسيلو على مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد قد يواجه صعوبة في ضم صاحب الـ20 عامًا خلال هذه الفترة، بسبب ارتباطه بعقد مع بروسيا دورتموند لمدة موسمين.

ويسعى زيدان لإحداث تغييرات شاملة على تشكيلة ريال مدريد في الموسم الجديد بالتعاقد مع صفقات قوية بجانب استبعاد بعض العناصر التي لن تكون ضمن خطته المستقبلية.

- زيدان يحسم مصير "مارسيلو" مع ريال مدريد

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في استمرار البرازيلي مارسيلو مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن زين الدين زيدان يريد من مارسيلو البقاء رغم تراجع مستواه هذا الموسم , حيث أن المدرب يعتبر اللاعب البرازيلي أحد أهم قيم الفريق منذ وصوله في 2006 .

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي يرغب في إستمراره واللاعب أيضاً , وعلى الرغم من الاهتمام المزعوم من يوفنتوس , إلا أن زيدان بدأ يستعيد أفضل نسخة من مارسيلو عقب وصوله لدكة بدلاء الفريق.

وعاش مارسيلو موسماً معقداً بعدما ترك مكانه لصالح سيرجيو ريجليون , ويخطط النادي الأن للتوقيع مع ظهير أيسر رغم تألق ريجليون هذا الموسم , حيث أن النجم الشاب قد يرحل هذا الصيف، حيث يريد زيدان منافس قوي لمارسيلو في الجبهة اليسري.

- بأوامر "كلوب" .. نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادى ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب فى التعاقد مع أسينسيو، وسط تمسك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ببقائه.

وأشارت الصحيفة أن ليفربول حاول ضم لاعب ريال مدريدالموسم الماضى، لكنه لم ينجح، وسيكرر كلوب محاولته لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد